Dachstock-Brand in Herisau AR: Mehrfamilienhaus nach Feuer unbewohnbar

Brand Mehrfamilienhaus in Herisau AR nach Brand unbewohnbar

HERISAU - AR - Am Montagabend ist im Dachstock eines Mehrfamilienhauses an der Gossauerstrasse in Herisau AR ein Feuer ausgebrochen. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Es gab keine Verletzten. Das Haus mit fünf Wohnungen ist unbewohnbar.