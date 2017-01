Brand In zwei Genfer Quartieren standen am Neujahrstag Gebäude in Flammen

GENF - GE - Nach dem Grossbrand in einem Wohnblock im Genfer Quartier Jonction mit acht Schwerverletzten hat es am Neujahrstag in der Rhonestadt noch an einem zweiten Ort gebrannt. Diesmal brannte es in einem Wohnblock im Stadtteil Servette. Eine Person wurde schwer verletzt.