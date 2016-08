Brand Feuerwehren löschen Waldbrand in Kleinlützel SO

KLEINLÜTZEL - SO - Ein Stück Wald ist am Mittwoch im solothurnischen Kleinlützel in Brand geraten. Die Feuerwehren konnten das Feuer im unwegsamen und schwer zugänglichen Gebiet löschen. Personen wurden nicht verletzt. Brandursache dürfte eine Feuerstelle sein.