In Sitterdorf TG geht Traktor beim Pflügen in Flammen auf

Brand Fahrer rettet sich aus brennendem Traktor

SITTERDORF - In Sitterdorf TG ist am Montag ein Traktor beim Pflügen in Brand geraten. Der Lenker konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, bevor das Gefährt in Flammen aufging. Der Brandermittlungsdienst untersucht die Ursache.