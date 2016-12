Brand Asylunterkunft in Hergiswil bei Willisau stand in Flammen

HERGISWIL BEI WILLISAU - LU - In Hergiswil bei Willisau ist am Silvesterabend in einer Asylunterkunft ein Brand ausgebrochen. Ob die sieben Bewohner zuhause waren, ist unklar. Auch die Brandursache ist nicht bekannt. Inzwischen ist der Brand gelöscht.