Bluttat Zwei Personen nach Schussabgaben in Versoix GE verletzt

GENF - GE - Bei Schussabgaben in Versoix GE sind am Freitagmorgen eine Frau und eine Mann verletzt worden. Der angeschossene Mann schwebt in Lebensgefahr. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich um ein Familiendrama handeln.