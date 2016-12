BLICK-Leser zeigen Herz für arme Schweizer :  Reich beschenkt

Eine riesige Welle der Solidarität hat der SonntagsBlick-Artikel vor einer Woche ausgelöst: Die Schicksale von zwei Familien, die von ihrem Leben hart an der Grenze zur Armut erzählten, hat die Leserinnen und Leser tief gerührt. Amanda (28) und Daniel (36) Bearth reichts kaum für einen Christbaum, sie sparen hart für ein Weihnachtsgeschenk für Söhnchen Samuel (2). Bei Daniel Fuchs (57) mit Frau Martina (48) und Sohn Tim (19) liegen schon gar keine Geschenke drin.

Hunderte E-Mails von Menschen, die helfen wollen, fluteten die SonntagsBlick-Mailbox. Herzen wurden geöffnet – aber auch Portemonnaies und Schränke. Spielsachen für den kleinen Samuel wurden geschickt, Geld für einen Ausflug, Einladungen zu einem Kinobesuch.

Auch Nadja (36) und Peter (42) aus der Region Zürich setzten sich an den Computer und schrieben ein E-Mail an SonntagsBlick – einen Christbaum mitsamt Weihnachtsschmuck möchten sie der Familie Bearth schenken. «Wir erinnerten uns an die Weihnachtszeit im eigenen Elternhaus. An einen grossen, wunderschön geschmückten Baum», sagt Peter. «Als wir hörten, dass die Familie sich nur knapp einen Baum leisten könne, wussten wir, dass wir helfen möchten.»

Gestern Samstag war es dann so weit: Nadja und Peter bringen einen wunderschönen Tannenbaum, den sie mit Amanda Bearth und Sohn Samuel gleich mit Kugeln, Kerzen und Lametta schmücken. Auch Geschenke haben sie mitgebracht. Einen Spielzeug-Lastwagen für Samuel, der nicht warten kann und gleich die Verpackung aufreisst.

«Diese Weihnachten wird er sicherlich nicht so schnell wieder vergessen», freut sich Mutter Amanda. Aber nicht nur Samuel wird verwöhnt, sondern auch für Da­niel Bearth und Amanda liegt ein Päckchen unterm Weihnachtsbaum bereit – sie werden es bei der Bescherung an Heiligabend öffnen.

«Wir sind vor kurzem Eltern geworden, dann berührt einen so eine Geschichte noch mehr», sagt Nadja, während die kleine Mia (3 Monate) in ihrem Arm liegt. «Heute konnten wir die leuchtenden Augen und die Freude in den Gesichtern sehen. Da weiss man sofort, dass man etwas Gutes tut.»

Daniel Fuchs (57) ist immer noch gerührt von der Hilfsbereitschaft der SonntagsBlick-Leser. «Es ist wie ein Sechser im Lotto, so unerwartet! Ich bin einfach nur überwältigt.» Schon am letzten Sonntagabend lag ein Couvert mit 200 Franken in seinem Briefkasten. Hunderte Nachrichten hat er erhalten, von Leuten, die ihm und seiner Famlie finanziell unter die Arme greifen oder ein Geschenk schicken wollen. So viele sinds, er ist immer noch am Antworten.

Danke, liebe Leserinnen und Leser! Sie haben zwei Familien eine wunderbare Weihnachtszeit beschert, die sie nie vergessen werden.