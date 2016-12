BLICK erfüllt Wünsche Mainrad fährt den Cola-Truck

YVERDON VD - Wegen einer Sehschwäche musste Ex-Chauffeur Mainrad Wettstein (55) seinen Traumjob an den Nagel hängen. BLICK erfüllte ihm nun einen Herzenswunsch. In Yverdon VD durfte er sich in die Führerkabine des Coca-Cola-Trucks setzen.