Bis 30 Zentimeter Neuschnee :  Willkommen im Winter!

Mit einer Kaltfront in der Nacht auf heute kam auch der Winter. Sein Mitbringsel: Eisig kalte Temperaturen und Schneeflocken bis 600 Meter.

Besonders die Bergregionen der zentralen und östlichen Alpen wurden in weiss gepackt: Auf dem Säntis fielen 15 Zentimeter und am Berninapass gar 35 Zentimeter Neuschnee, schreibt MeteoNews. Bis am Abend wird im Bündnerland noch teils kräftiger Schneefall erwartet und rund 30 Zentimeter Neuschnee oberhalb von 1500 Metern. Auch in der Ostschweiz fielen erste Flocken: In der Stadt St.Gallen kam es zu einer Schneeschicht von fast drei Zentimetern.

Erster Schnee hier in Teufen/Schweiz. https://t.co/CHBuAtjfeB — Mark Vornhusen (@MarkVornhusen) 2013-07-22 14:22:09.0

Schuld ist ein Tiefdruckgebiet über der Nordsee, das feuchte und polare Luftmassen angezapft und in den Alpenraum gebracht hat. Zusammen mit einem Randtief über Italien wurden die Niederschläge noch verstärkt.

Von grossen Regenmassen war insbesondere die Region um den Genfersee, die Freiburger und Waadtländer Alpen betroffen. Am meisten Niederschlag fiel im Wallis auf der Station Clusanfe im Val-d'Illiez auf einer Höhe von gut 1900 Metern: Laut SRF Meteo wurde dort seit Freitagabend 106 Millimeter gemessen.

In den nächsten Tagen soll es mit gelegentlichen Schneeflocken bis ins Flachland winterlich bleiben. Die Höchsttemperaturen im Mittelland wird das Thermometer tagsüber kaum fünf Grad erreichen, im Oberengadin sind sogar bis zu minus 20 Grad möglich. (kra/SDA)