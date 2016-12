Billett weg :  Lenkerin (29) fährt in Haus

In der vergangenen Nacht fuhr eine 29-jährige Schweizerin gegen 2.40 Uhr aus dem Kanton Zürich auf der Unterdorfstrasse in Gränichen AG in Richtung Suhr AG. Dabei geriet sie ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen die Fassade eines Mehrfamilienhauses. Die Fahrerin kam zu Abklärungen ins Spital.

Der Sachschaden an Auto und Gebäude soll zirka 30'000 Franken betragen. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau eröffnete eine Strafuntersuchung. Zur Klärung der Unfallursache und der Fahrfähigkeit der Frau wurde eine Blut- und Urinentnahme angeordnet. Die Kantonspolizei nahm ihr den Führerausweis vorläufig ab. (nbb)