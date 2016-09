Bewegender Abschied von F/A-18-Pilot David G. (†27) :  «Ein Pilot stirbt nie. Er fliegt einfach weg»

Seit dem Kampfjet-Unfall im Sustengebiet sind zwei Wochen vergangen. Ein Fluglotse von Skyguide hatte eine zu tiefe Flughöhe angeordnet, Militärpilot David G. (†27) krachte in seinem F/A-18 in eine Felswand. Nicht nur die Militärkollegen, die ganze Schweiz nahm Anteil am traurigen Schicksal des jungen Westschweizer Piloten.

Heute mussten Familie, Freunde und Kollegen Abschied nehmen. Die Trauerfeier für David G. findet in Payerne VD statt. Hier war der Pilot stationiert gewesen und hier hatte er bis zuletzt auch gewohnt.

Erst im vergangenen Jahr war der Militärpilot zum Oberstleutnant ernannt worden. Neben seinen Eltern hinterlässt er seine Freundin, einen Bruder und zwei Schwestern.

«David, du bist so hoch geflogen. So hoch, dass wir dich jetzt leider nicht mehr umarmen und küssen können», schreiben seine Liebsten in der Todesanzeige.

Und sie zitieren den französischen Schriftsteller Antoine St. Exupéry: «Ein Pilot stirbt nie. Er fliegt einfach weg und kehrt nicht mehr zurück.» Der Autor von «Der kleine Prinz» war selbst Flieger und ist im Zweiten Weltkrieg auf einem Aufklärungsflug ums Leben gekommen.

Auch die Luftwaffe der Schweizer Armee veröffentlichte eine Trauerbekundung: «Wir behalten ihn als Kameraden in Erinnerung, der von allen geschätzt wurde. Wir richten unser aufrichtiges Beileid an die Familie des Verstorbenen.»

Der Luftwaffenchef Aldo C. Schellenberg nimmt an der Trauerfeier teil. Nicht aber Verteidigungsminister Guy Parmelin. Armeesprecher Daniel Reist sagte zu BLICK: «Wir müssen auch Gerechtigkeit walten lassen. Der Bundesrat kann nicht zur Beerdigung jedes Soldaten kommen.»

Dafür ehren die verbliebenen Kampfjetpiloten ihren verstorbenen Kameraden mit einer Luftwaffentradition: Sie fliegen die Trauerformation «Missing Man» über dem Flugplatz von Payerne. Die F/A-18-Jets überfliegen den Ort des Geschehens. Ein einziger Jet bricht aus der Formation aus. Dann bleibt sein Platz in der Fliegergruppe leer. (pfc)