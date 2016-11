Beschimpfungen, Schläge, Tritte :  Albtraum Busfahrer

Pöbeleien, Schläge, Tritte und sogar Morddrohungen gehören mittlerweile zum Alltag eines Busfahrers. In Les Diablerets VD kam es im Juli zu einer tödlichen Tragödie. Ein Chauffeur (†59) starb, nachdem ihn ein Autofahrer tätlich angegriffen hatte. Erst vor einem Monat attackierte ein Passagier in Stein am Rhein SH einen Busfahrer und verletzte ihn. In Winterthur trat ein Passagier die Türe ein, weil ein Chauffeur ohne ihn losfuhr.

Fall landet vor Richter

Gewalttätig ging es auch in Zürich zu. Nach einem Bremsmanöver attackierte im Juli 2014 ein IV-Rentner in Schlieren einen VBZ-Busfahrer. Der Fall kam vor Gericht und trug dem Täter eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bedingt ein. Zudem musste er eine Busse von 300 Franken bezahlen.

Passagiere verlieren schnell die Beherrschung

Ausfällige Passagiere sind auch sonst nicht selten. «Bei Verspätungen oder einem brüsken Bremsmanöver verlieren die Passagiere gerne die Beherrschung», sagt etwa Andreas Uhl, Sprecher der Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich (VBZ). Im Schnitt muss sich pro Monat ein VBZ-Fahrer wegen einer Attacke ärztlich behandeln lassen. Uhl: «Zählt man die Laserangriffe dazu, sind es aber ein Vielfaches mehr.»

16 Passagier-Attacken registriert auch Postauto Schweiz seit Anfang Jahr. «Die Hälfte davon sind verbale Drohungen, Beleidigungen oder Ausfälligkeiten von alkoholisierten Passagieren», sagt Mediensprecher Urs Bloch. In den anderen Fällen geht es gar um Bisse und Schubsen. Insgesamt elf Vorfälle registrierten auch die Berner Verkehrsbetriebe seit Anfang Jahr.