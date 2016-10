Überfall in Ringgenberg BE: Täter rauben Mann mit Messer aus

In Ringgenberg am Brienzersee ist am Mittwoch ein Mann von zwei Unbekannten bedroht und beraubt worden. Er wurde leicht verletzt. Die Täter suchten zu Fuss das Weite. Die Kantonspolizei Bern erliess gestern einen Zeugenaufruf.

Nach ihren Angaben hatten zwei Männer am Mittwoch kurz vor 12 Uhr an eine Haustür an der Brunnengasse geklopft. Den anwesenden Mann bedrängten sie unvermittelt mit einem Messer, forderten Bargeld und Wertsachen. Das Opfer konnte schliesslich zu den Nachbarn flüchten und dort die Polizei alarmieren. (SDA/stj)