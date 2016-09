«Zurckersüsses Baby drin» :  Kondukteure finden verlassenen Kinderwagen

Eine Familie stieg am Dienstag in Lyss in den RegioExpress in Richtung Biel. Plötzlich bemerkten die Eltern, dass sie die Mehrfahrtenkarte noch nicht abgestempelt hatten. Deshalb eilten sie nochmals aus dem Zug – und liessen ihr Baby im Kinderwagen stehen.

In diesem Moment fuhr der Zug los, und die Eltern blieben auf dem Perron zurück. SBB-Sprecherin Franziska Frey bestätigt entsprechende Berichte von «Bieler Tagblatt» und «20 Minuten».

Ein Passagier entdeckte den Kinderwagen und schaltete die Zugbegleiter ein. «Da stand ein Wagen mutterseelenallein – mit einem zuckersüssen Baby drin», sagt der eine Kondukteur der Zeitung «20 Minuten». «Wir schauten uns nur ungläubig an.»

Das Elternpaar meldete sich nach dem Malheur umgehend bei der SBB. Wenig später war die Familie in Biel wieder vereint. (SDA/noo)