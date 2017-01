Theologin Beatrice Häberling (65) aus Oberwangen BE will in den «Playboy» :  «Mein Busen ist straff»

Beatrice Häberling (65) aus Oberwangen BE studierte Theologie und war lange Seelsorgerin. Jetzt ist sie als Model aktiv. Mit Erfolg, denn alles an ihr ist Natur pur! Die Rentnerin will mit ihren Fotos beweisen, dass auch eine Frau in ihrem Alter sexy sein kann (BLICK berichtete).

Häberling liebt auch erotische Bilder, so wie Gott sie schuf. «Nacktheit ist natürlich. Wir kommen nackt auf die Welt und gehen in den meisten Fällen nackt», sagt die Seelsorgerin.

Überraschung zum Geburtstag

Ihr Ehemann ist zwanzig Jahre jünger als sie. Zum 60. Geburtstag der Gattin überraschte er sie mit einem Fotoshooting – direkt vor Ort, beim «Playboy» in München. «Ich wusste von nichts», sagt Häberling. «Mein Mann sagte, er schenke mir ein Wochenende in München. Dann fuhren wir zum Playboy-Fotografen. Er hatte alles heimlich arrangiert.»

Vom Resultat ist sie bis heute begeistert und möchte, dass die Fotos die Bühne bekommen, die sie verdienen: «Es war schon immer mein Traum, solche Bilder zu machen.» Sie freut sich: «Mein Busen ist noch immer straff, ganz ohne rumschnippeln. Ein schöner Körper ist erotisch. Warum soll man ihn nicht zeigen?»

Sorge tragen zu allem

Die Seelsorgerin hat zwei erwachsene Kinder. Selbst das Stillen schadete weder ihrer Figur noch dem Busen: «Meiner Tochter habe ich ein ganzes Jahr lang die Brust gegeben.»

Häberling achtet auf einen gesunden Lebensstil: «Man soll nicht nur zu seiner Seele Sorge tragen, sondern auch zu seinem Körper. Er hat etwas Mystisches.»

Sie hofft, mit den Bildern mögliche Interessenten auf den Plan zu rufen: «Ich möchte nochmals erotische Bilder machen. Ich fühle mich immer noch sexy und mein Busen ist straff.»