Der mutmassliche Täter der Gewalttat in Bramois VS ist identifiziert. Ein 32-jähriger Portugiese, der an psychotischen Störungen mit Wahnvorstellungen litt, hat die drei Personen in der Nähe der Einsiedelei Longeborne teils schwer verletzt. Danach beging er Suizid, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. (SDA)