DJ Christopher S. Prozess: Experte über Versicherungsbetrug

Christopher S. erlebte heute seinen persönlichen «Black Friday». Seinen schwarzen Freitag.

Dem Berner, der bürgerlich Christoph Spörri heisst, wurde vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland vorgeworfen, er habe zwei Männer damit beauftragt, seine Musiksammlung anzuzünden. Kurz zuvor hatte er die Sammlung für 200'000 Franken versichern lassen. (BLICK berichtete). Jetzt muss Spörri ins Gefängnis.

Das Gericht befand den DJ heute Nachmittag unter anderem der Anstiftung zur Brandstiftung und des versuchten Betrugs für schuldig und verurteilte ihn zu einer Gefängnisstrafe von 72 Monaten – das sind genau 6 Jahre.

Er plädierte auf unschuldig

Spörri und sein Anwalt hatten auf unschuldig plädiert. Der Staatsanwalt forderte eine Freiheitsstrafe von 75 Monaten.

Ob der Star-DJ das Urteil weiterziehen wird, ist noch unklar.

Die anderen beiden Angeklagten wurden zu 42 Monaten Gefängnis unbedingt beziehungsweise zu 24 Monaten Gefängnis bedingt verurteilt.

«Er überliess die Drecksarbeit anderen»

Die beiden Komplizen hatten am Abend des 1. Mai 2012, als sie das Schallplatten-Lager in Ostermundigen BE anzündeten, teils schwere Verletzungen erlitten.

Der Richter sagte heute bei der Urteilsbegründung über Drahtzieher Spörri: «Er überliess die Drecksarbeit anderen. Er blieb im Hintergrund und beschaffte sich ein Alibi mit einem Fussballspiel.» (btg/noo)