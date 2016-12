«Schläger von Schüpfen» Terror-Igor (27) bleibt in der Psychiatrie

LAUSANNE - Igor L. (27), der 2010 in einer Dorfbeiz in Schüpfen BE einen Wirt mit einem Aschenbecher schlug, wollte vor Bundesgericht seine Entlassung aus einer stationären Massnahme erreichen – ohne Erfolg.