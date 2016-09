Randale bei Türken-Prozess: Opfer-Familie greift Täter-Familie an

Ein 37-jähriger Türke, der vor fünf Jahren im Liebefeld BE einen Mann erschossen hat, ist heute auch in zweiter Instanz schuldig gesprochen worden. Allerdings reduzierte das Obergericht die Strafdauer, dies gefiel der Opferfamilie gar nicht, wie «TeleBärn» berichtet.

Nach dem Urteil wurden die Opfer-Familie wie auch die Bekannten des Täters getrennt und mit Polizeischutz aus dem Gericht geführt. Trotzdem gelang es der Opferfamilie den Täter und dessen Familie abzupassen. Es sei zu wüsten Beschimpfungen gekommen. Ein Angehöriger des Opfers habe zudem auf das Auto eingeschlagen, in dem der Täter sass. Auch hätten sich Angehörige des Opfers gegen die Polizei zur Wehr gesetzt.

Die Polizei habe dann zwei Personen der Opfer-Familie abgeführt.

Täter erschoss seinen Kontrahenten

Das ist damals passiert: Zwei ehemalige Kollegen, die im gleichen Metier tätig waren. Am 26. Dezember 2011 eskalierte der Streit. Erst kam es am Nachmittag in einem Berner Restaurant zu einem Kampf.

Beide Männer trommelten danach Helfer zusammen und trafen kurze Zeit später in einem Liebefelder Restaurant aufeinander. Da die Gruppe des späteren Schützen kleiner war, entschloss sie sich zur Flucht. Jedoch kam der spätere Schütze nicht weit. Er musste sein Auto hinter einem Bernmobil-Bus anhalten.

Der Kontrahent überholte ihn, stellte sein Auto quer und holte einen Baseballschläger hervor. Es kam zu einem Kampf, in dessen Verlauf ein Schuss dem Mann mit dem Baseballschläger in die Brust ging und ihn tötete. (nbb)