Polizei sucht Zeugen :  Velofahrerin in Lyss verletzt

Am Dienstagnachmittag kam es in Lyss zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einer Velofahrerin. Beide hatten auf der Bernstrasse in Richtung Ammerzwil eingespurt. Dabei brachte das Auto die Velofahrerin zu Fall. Die 37-jährige wurde verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Der Fahrer des schwarzen Kleinwagens setzte seine Fahrt in Richtung Ammerzwil unbehelligt fort. Die Kantonspolizei Bern ermittelt nun den Unfallhergang und sucht Zeugen. (vac)