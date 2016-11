Pascal S. (†23) stirbt an Geburtstagsparty im Wald :  «Unsere Herzen sind gebrochen»

In den umliegenden Berner Dörfern Stettlen, Boll und Vechigen hat fast niemand etwas von dem Fest der jungen Berner bemerkt. Nur einzelne Hündeler sehen, wie ein paar junge Männer am Abend an der Feuerstelle im Wald unterhalb der Schwandiburg ein Fest vorbereiten. Sie feiern einen Geburtstag. Das nächste bewohnte Haus ist Hunderte von Metern entfernt.

Feuerwerkskörper trifft Pascal S.

Die Party dauert bis weit in die Nacht. Gegen 3.30 Uhr soll als Höhepunkt ein Feuerwerk steigen. Doch es geht schief – das Fest endet in einem Drama.

Pascal S. steckt die Zündschnur an und wird vom Feuerwerkskörper getroffen. Die Verletzungen sind schlimm, sehr schlimm. Der junge Mann blutet stark. Seine Freunde alarmieren die Rettungskräfte und versuchen, ihn zu reanimieren.

Kurz vor vier Uhr landet ein Rettungshelikopter auf der Wiese neben dem Wald. Alle Rettungsversuche sind vergeblich. Pascal S. stirbt noch auf der Unfallstelle.

Die Familie des jungen Mannes steht unter Schock. «Unser Leben ist zerstört. Unsere Herzen sind gebrochen», sagt die Mutter zu BLICK. Pascal sei unternehmenslustig gewesen und habe noch so viel vorgehabt. Er sei das jüngste von vier Kindern. Im Dorf ist man bestürzt über den Tod. Pascal war bekannt und beliebt.

«Alles anständige junge Männer»

Was genau passiert ist, weiss die Familie noch nicht. Die Untersuchung der Polizei läuft noch. Es ist auch unklar, was für Feuerwerk die Männer benutzt haben. Anwohner haben beobachtet, dass sogar Polizeiautos mit Zürcher Nummernschildern vor Ort waren.

«Es ist so tragisch», sagt Ruth Fähndrich (66). «Ich war mit dem Hund spazieren, als ich die Burschen bei der Feuerstelle gesehen habe. Ich habe sie beim Vorbereiten des Festes beobachtet. Alles anständige junge Männer. Garantiert nicht die Chaoten, die sonst hier feiern. Dass jetzt einer von ihnen tot ist, ist einfach nur tragisch. Die jungen Leute stehen sicher alle unter Schock.»