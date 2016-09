Natascha Bertschi aus Spiez BE ist am Ende :  «Katzensitter trieben Gismo in die Flucht»

«Gismo ist mein Ein und Alles. Ich brauche ihn wie Luft zum Atmen.» Gismo ist Natascha Bertschis achtjähriger Kater. Er ist neun Kilo schwer, eine treue Seele und seit Ende August spurlos verschwunden. «Ich gehe durch die Hölle und kann nicht mehr schlafen. Ich weine die ganze Zeit», sagt Bertschi.

Anfang August plant sie drei Wochen Ferien in Italien. Ein Kollege überredet sie, Gismo für diese Zeit bei einem Paar in Aarberg BE in Obhut zu geben. «Es war das erste Mal, dass ich ihn weggab. Weil das Paar drei Katzen hat, dachte ich, er sei dort gut aufgehoben.»

Ein Tierheim kann sich die Detailhandelsangestellte nicht leisten: «Das hätte über 600 Franken gekostet.»

Kater aus Feriendomizil abgehauen

Mitte August fährt Bertschi mit dem Zug nach Brindisi. «Wir machten ab, dass ich jeden Tag telefoniere, um zu fragen, wie es Gismo geht.» Nach zehn Tagen hört sie die Hiobsbotschaft: Der Kater ist aus seinem Feriendomizil abgehauen!

Bertschi bricht ihre Ferien sofort ab und kommt mit dem nächsten Flug in die Schweiz. Sie fährt auf direktem Weg nach Aarberg. Dort sucht sie tagelang nach dem Büsi, campiert sogar im Freien. Sie hat einen Verdacht: «Mein Gismo wurde vom Kater des Paares ständig attackiert. Er war so verängstigt, dass er sich nur noch unter dem Sofa verkroch. Bis er die Flucht ergriff.»

Beziehungsstatus auf Single

Bertschi sucht Gismo mit Flugblättern und platziert auf Facebook einen Hilferuf. Dort ändert sie sogar ihren Beziehungsstatus auf Single. Der vermisste Kater ist auch in der Tier-Datenbank registriert. Aber er hat keinen Chip: «Die Tierärzte sagten, Gismo brauche keinen, weil er eine Hauskatze ist.»

Natascha Bertschi hofft weiter: «Vielleicht hat er sich auf ­einem Bauernhof verkrochen. Er ist sehr scheu und ängstlich.» Sie weint. «Ich gebe mein letztes Geld für einen Finderlohn. Gismo ist wie ein Kind für mich. Wird er gefunden, ist das mein schönster Tag im Leben.»