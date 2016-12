Es war, als hätte der Ausverkauf auch eine Tankstelle in Oberönz BE erfasst: Am Dienstagabend war der Liter Benzin für nur noch 15 Rappen zu haben. Die Botschaft verbreitete sich in der Region wie ein Lauffeuer. Dutzende Schnäppchenjäger reisten zur kleinen Tankstelle, um vom ungewohnten Spezialpreis zu profitieren.

«Es bildete sich eine riesige Kolonne: Vor mir standen zehn Autos, hinter mir warteten etwa 15», berichtet ein Leserreporter. Die Tankstelle liege ziemlich versteckt in einem Quartier an der Dorfgrenze und sei deshalb eher unbekannt. «Mich rief ein Freund an und erzählte mir vom tiefen Preis. Auch vor Ort waren alle am Telefon und informierten ihre Kollegen.»

Polizei erhielt eine Meldung

So habe sich innert kürzester Zeit eine riesige Schlange durch die Quartierstrassen gebildet. «Es gab einige, die tatsächlich ihren ganzen Tank füllen konnten. Aber es ging sehr langsam vorwärts, weil die Tankstelle so alt ist.» So wurde die Kolonne immer länger – bis die Polizei einfuhr.

Die Kantonspolizei Bern bestätigt den Einsatz aufgrund einer Meldung in Oberönz. «Gemeinsam mit dem Besitzer der Tankstelle stellten wir fest, dass sich mehrere Autofahrer dort wegen des Benzinpreises aufhielten, der durch einen Irrtum unüblich tief war», sagt Mediensprecherin Jolanda Egger.

Der Auflauf an Autofahrern löste sich nach dem Auftritt der Polizei auf. Der Leserreporter stand noch in der Kolonne. Sein Tank blieb leer – er selbst ist aber voller Hoffnung: «Vielleicht klappts das nächste Mal». (kra)