«Wir sind alle untröstlich. Es ist unglaublich schmerzhaft. Sowas wünsche ich niemandem.» Das lässt die Mutter in einem kurzen Statement an BLICK verlauten. Ihre Tochter war am 27. Dezember alleine auf dem Weg in die Kirche. Unmittelbar vor ihrem Zuhause wurde sie von einem Mann angesprochen, der sie dann an einen abgelegenen Ort brachte.

Dort zwang er das Mädchen zu verschiedenen sexuellen Handlungen – danach liess er es laufen. Mittlerweile wurde der Täter gefasst, ein 37-jähriger Mazedonier (BLICK berichtete).

Das sei zwar eine Erleichterung für die Familie der Siebenjährigen, jedoch nur ein schwacher Trost, sagt ihre Anwältin Carine Mettraux. «Die Familie macht eine sehr schmerzhafte Zeit durch.»

Über den genauen Stand der Ermittlungen kann die Anwältin nicht mehr sagen. Sie hat das Dossier erst gestern Abend übernommen.

Mutter fordert mehr Schutz für Kinder

Der Mazedonier ohne gültige Ausweispapiere und mit Wohnsitz in Frankreich befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. «Er bestreitet die Tat», sagt André Morand von der Staatsanwaltschaft Unterwallis zu BLICK. Der Mann habe ausgesagt, er sei zum Tatzeitpunkt im Ausland gewesen. Die Ermittlungen dazu sind in vollem Gange.

Die Mutter wendet sich derweil an die Öffentlichkeit: «Ich möchte, dass das keinem Kind mehr widerfährt. Ich wünsche mir, dass die Gesellschaft die Kinder aktiver schützt. Damit sie eine unschuldige Kindheit verbringen könnten – ohne Angst.»