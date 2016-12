8 Autos involviert, mindestens 12 Verletzte, Stau! :  Massen-Crash auf A6 bei Bern-Wankdorf

Nach der Autobahnausfahrt Wankdorf in Richtung Thun kam es heute Morgen auf der A6 zu einer Massenkarambolage. Laut einem BLICK-Leserreporter hat sich ein Auto mit Berner Kennzeichen gedreht – wohl wegen Glatteis.

Sieben weitere Fahrzeuge prallten in das Auto. Eines der Fahrzeuge wurde auf die Motorhaube eines andern Autos gehoben. Eines der Fahrzeuge ist ein Bus für Behinderten-Transport.

Laut der Kapo Bern gab es mindestens ein Dutzend Verletzte. Offenbar ist immer noch eine Person in einem der Fahrzeuge eingeklemmt. Mehrere Ambulanzen sind vor Ort. Auch die Berufsfeuerwehr Bern ist im Einsatz.

«Wie eine Handorgel»

Der BLICK-Leserreporter war in der Nähe der Autobahn am Rauchen, als er es krachen hörte. Zu BLICK: «Ich drehte mich sofort um und sah, wie ein Auto nach dem andern in die stehenden Fahrzeuge prallte – wie eine Handorgel.»

Auf diesem Autobahn-Abschnitt gilt Tempo 80. Die Autobahn A6 nach der Ausfahrt Wankdorf in Richtung Thun ist gesperrt. Es bildet sich ein Stau.

Massencrash auch in Zürich

Schon gestern Abend kam es zu einer Massenkarambolage. Bei einer Auffahrkollision auf der Autobahn A3 zwischen Wollishofen ZH und Thalwil ZH prallten sieben Fahrzeuge ineinander.

Zwei Personen wurden verletzt. Der Autobahnabschnitt zwischen Wollishofen und Thalwil in Fahrtrichtung Chur musste vorübergehend gesperrt werden. Es kam dehalb zu einem grösseren Verkehrschaos. Um etwa 21.30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder geöffnet werden.

Update folgt...