F/A-8-Crash: Militärjustiz und Skyguide informieren ab 15 Uhr

Die Bilder gehen unter die Haut: Bergretter suchen in Schnee und unwegsamem Gelände nach Trümmerteilen der F/A-18. Der vollbetankte Kampfjet explodierte letzten Montag vier Minuten nach dem Start in Meiringen BE an der Krete des Hinter Tierberg auf rund 3400 Meter über Meer.

Die Wucht des Aufpralls zerriss die F/A-18 in kleinste Teile. Seit einer Woche suchen über 20 Gebirgsspezialisten die Trümmerteile mühsam zusammen. Mit einem Helikopter werden sie ins Tal für die Militäruntersuchung geflogen.

Die Bergung dauerte vorerst bis Samstagabend. «Am Sonntag brauchten die Retter einen Ruhetag», sagt Armeesprecher Daniel Reis. Gestern war das Wetter zu schlecht, um weitere Wrackteile zu bergen.

Über die Ursache des F/A-18-Crashs herrscht nach wie vor Unklarheit. Seit Tagen wird spekuliert, ob das Flugsicherungsunternehmen Skyguide Anteil am Absturz der Maschine von David G (†27) hatte (BLICK berichtete).

Nun könnte es endlich Gewissheit geben. Sowohl Militärjustiz als auch Skyguide rufen heute Nachmittag zu einer Doppel-Pressekonferenz. Um 15 Uhr will die Militärjustiz «über die Ergebnisse der laufenden Untersuchung orientieren».

Anschliessend beantworten um 16.30 Uhr Skyguide und die Schweizer Armee Fragen zu allgemeinen technischen Abläufen und zur Zusammenarbeit. Mit BLICK sind sie ab 15 Uhr live dabei. (btg/gr)