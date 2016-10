Kennen Sie diesen Mann? :  Er überfiel eine Bijouterie in Thun

Am Mittwochabend hat ein unbekannter Mann in Thun einen bewaffneten Raubüberfall auf drei Personen verübt. Er hatte sie in einer Privatwohnung überfallen und sie mit einer Fausfeuerwaffe bedroht. Anschliessend zwang er sie, ihn zu einer Bijouterie am Bälliz zu begleiten und ihm Schmuck auszuhändigen.

Anschliessend floh er laut Angaben der Kantonspolizei Bern in Richtung Bahnhof Thun. Eine der Frauen und der Mann wurden von einer Ambulanz zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Die Kapo hat nun ein Phantonbild veröffenticht, das den mutmasslichen Täter zeigt. Laut den Aussagen der drei überfallenen Personen ist er zwischen 50 und 60 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter gross und von schlanker bis hagerer Statur. Er hat ein eingefallenes Gesicht mit ausgeprägten Wangenknochen, schmale Lippen, helle Haut sowie auffällig helle Augen mit spärlichen, hellen Augenbrauen und -wimpern.

Letzten Mittwoch beim Überfall hatte er kurze graue Haare und war schlecht rasiert. Der Mann sprach Englisch mit Akzent. Er trug eine dunkle Schirmmütze und eine dunkle, weite Jacke, welche ihm bis über den Po reichte, sowie dunkle Handschuhe mit Noppen. Unten trug er verwaschene, helle Bluejeans mit einem dunklen Gürtel mit silberner Schnalle. Auch trug er graue oder dunkelblaue Turnschuhe mit Streifen und weiss umrandeter Sohle.

Die Polizei sucht Zeugen. (stj)