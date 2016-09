Im Wert von 15 Mio Franken: 38 Kilo Kokain in Ruag-Lagerhalle entdeckt

38 Kilogramm oder 15 Millionen Franken. Das ist der Wert einer Ladung Kokain, die im September 2015 bei der Ruag in Thun sichergestellt wurde. Laut der Zeitung «Der Bund» betrug der Reinheitsgehalt 80 Prozent. Angestellte hatten das weisse Pulver in einer Ladung Panzermotoren aus Chile.

Ob das Kokain bereits in Chile oder erst in Peru in den Schiffscontainer gelangte und wer die Lieferung wieder hätte aus dem Container fischen sollen, ist unklar, schreibt «Der Bund». Denn: Die chilenische Armee hätte der Ruag die Motoren zur Revision geschickt, in einem Container per Seefracht. Dieser sei in der chilenischen Hafenstadt Valparaiso verschifft worden und via Peru nach Rotterdam gelangt, von wo aus er via Basel nach Thun gebracht wurde.

Der planmässige Empfänger aber befinde sich laut bernischer Staatsanwaltschaft sehr wahrscheinlich in den Niederlanden. Dass Angestellte der Ruag in den Fall involviert seien, schliesst die Staatsanwaltschaft aus: «Das Kokain lag während mehr als zwei Wochen offen und unbeaufsichtigt in einer Lagerhalle der Ruag. Jedermann mit Zutritt zum Gelände hätte dieses problemlos behändigen können.»

Es ist nicht das erste Mal, dass die Ruag negativ in den Schlagzeilen steht. Der Kaderlohnbericht 2013 des Bundes und die Übersicht darüber, welche Bundesangestellten wie viel verdienen, löste bereits einen Shitstorm aus. Der Bericht enthüllte, dass der Chef Urs Breitmeier (CEO seit April 2013) eine spektakuläre Auszahlung erhielt. Neben dem Basislohn von 446538 Franken kamen Ende Jahr zusätzliche 348712 Franken obendrauf. Das heisst konkret: Der Bonus beläuft sich auf knapp 80 Prozent des Grundlohns (BLICK berichtete).

Mittlerweile läuft es für ihn sogar noch besser: 2015 bezog er rund 1,01 Millionen Franken. Auf «Nebenleistungen» – etwa Repräsentation oder privater Gebrauch des Geschäftsautos – entfielen 50'400 Franken. (stj)