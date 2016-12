Lebenslänglich und anschliessend Verwahrung hatte die Staatsanwältin für Massimo D.* (48) in ihrem Plädoyer gefordert. Der Ex-Pöstler und sein Sohn Jesse D.* (20) sollen laut Anklage Heimleiter Bernhard B.* (†53) und dessen Freundin Rita B.* (†51) am 11. Mai 2013 in Spiez BE brutal ermordet haben.

Beide schweigen seit ihrer Verhaftung im November 2014. Zehn DNA-Spuren am Tatort sind von Jesse D. – vom Vater gibt es eine Mischspur. «Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses DNA-Material einer unbekannten Drittperson gehört, steht eins zu acht Trillionen», sagt die Staatsanwältin und meint damit: gleich null.

Für die Staatsanwältin war das Tatmotiv klar: «Es war Rache aus nichtigen Gründen.» Der Sohn habe sich bei ­einem Heimaufenthalt zehn Jahre vor der Tat schwerstens gedemütigt gefühlt. Die Verteidigerin von Massimo D. plädierte hingegen für einen Freispruch.

Den Aussagen des Sohnes sei Glauben zu schenken, sagte die Anwältin. Jesse hatte ausgesagt, dass er den Doppelmord alleine begangen habe. Jesse sei schon seit längerem als gewalttätig aufgefallen und entsprechend aktenkundig. Gegen den Sohn läuft ein separater Prozess vor dem Jugendgericht.

Der Vater sei nicht an der Tat beteiligt gewesen, aber er fühle sich moralisch verantwortlich, weil die Kinder unter seinen Eheproblemen hätten leiden müssen. Rechtlich gesehen sei der Mann freizusprechen.

Gerichtspräsident Jürg Santschi glaubt diese Version nicht. Santschi berief sich in seiner Urteilsbegründung heute unter anderem auf ein rechtsmedizinisches Gutachten. Dieses rekonstruierte den Einsatz von zwei Tatwaffen, ein stabiles Messer mit tödlicher Wirkung und eine relativ unzweckmässige, stumpfe Waffe, möglicherweise eine Schere.

Warum ein Einzeltäter im Besitz eines tödlichen Messers ein relativ unnützes Tatwerkzeug einsetzen sollte, sei «nicht zwanglos nachzuvollziehen», kam der Gutachter zum Schluss.

Das Gericht sah es ferner als erwiesen an, dass der Vater die Hauptrolle spielte bei der Tat und der Sohn der Mitläufer war.