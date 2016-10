In der Nacht auf Sonntag ist in Grenchen SO ein Mann durch eine Schussabgabe verletzt worden. Er ist mittelschwer verletzt ins Spital gebracht worden.

An der Maienstrasse stritten sich mehrere Personen – aus unbekannten Gründen fiel ein Schuss und traf den unbeteiligten Mann.

Der Täter, ein Mazedonier (39), hat sich zwischenzeitlich bei der Polizei gemeldet. Er wurde vorläufig festgenommen. (rey)