H&M Bern entlässt Unterwäsche-Spanner der heimlich Kabinen-Filme macht

Auch wenn man in einer öffentlichen Umgebung ist, sollte man in der Umkleidekabine eines Kleidergeschäfts doch gewisse Diskretion und Privatsphäre erwarten dürfen. Nicht so in der H&M-Filiale in Langenthal BE. Dort wurde ein 31-jähriger Schweizer entlassen, weil er als Angestellter seine weibliche Kundschaft in der Umkleidekabine fotografierte.

Wie «20 Minuten» berichtet, beendete eine Frau das Treiben des Spanners, in dem sie im Juli Anzeige bei der Polizei erstattete. Bei der Hausdurchsuchung entdeckten die Ermittler auf den Festplatten noch mehr Bilder von heimlich fotografierten Frauen. «Die Ermittlungen dazu sind aber noch im Gang. Der Mann befindet sich aktuell nicht in Haft», sagt Dominik Jäggi von der Berner Kantonspolizei.

Gegenüber dem Gratisblatt zeigt sich der Täter reuig: «Ich habe Mist gebaut.» Seit der Verhaftung frage er sich jeden Tag, wie es so weit hätte kommen können. Anfangs habe er dies nur «aus Gwunder» gemacht. Später habe er nicht damit aufhören können.

«Aber ich habe die Bilder nicht weitergegeben oder irgendwo hochgeladen», sagt er weiter. Seine Einsicht dürfte zu spät kommen. Seinen Job ist er los, zudem dürfte er mit einer happigen Busse rechnen. «Ich trage natürlich die Konsequenzen», sagt der 31-jährige Täter.

H&M wollte gegenüber «20 Minuten» keine Stellung nehmen. (pma)