Erfolgreiche Fahndung: Berner Polizei schnappt mit Foto Schläger

Erfolgreiche Fahndung Mit diesem Bild schnappt die Berner Polizei einen Schläger

BERN - Seit zwei Wochen sucht die Berner Kantonspolizei per Öffentlichkeitsfahndung einen Schläger - per Silhouette. Das wirkte! Kurz vor Veröffentlichung der Bilder in unverdeckter Form hat sich der Täter nun gemeldet.