Er wollte in Biel eine Frau vergewaltigen :  Wer kennt diesen Mann und dieses Muttermal?

Am Dienstag, 6. September gegen 21.45 Uhr sprach ein Unbekannter an der Scholl-Strasse in Biel ein Frau an. Er bedrohte sie zunächst mit einem Messer und versuchte dann, sie zu vergewaltigen. Sie konnte sich wehren und vor ihm flüchten.

Die Frau wurde gemäss Kantonspolizei Bern leicht verletzt, dem mutmasslichen Täter gelang die Flucht. Nach wie vor gibt es keine Spur von ihm. Deshalb hat die regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland zusammen mit der Kantonspolizei ein Phantombild veröffentlicht:

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er soll 30 bis 40 Jahre alt sein, etwa 170 bis 175 Zentimeter gross und einen dunklen Teint haben. Er hat gemäss Polizei-Beschreibung wulstige Lippen, schwarze, lockige Haare und einen Bockbart.

Zudem hat der Mann verschiedene Tätowierungen: Auf dem linken Schlüsselbein ein Cannabis-Blatt, auf dem rechten ein Schriftzug. Auf dem rechten Handgelenk soll er zudem eine Tätowierung mit vier Spielkarten haben. Zwischen den Augenbrauen hat der Gesuchte ein Muttermal oder ein Schönheitsfleck.

Personen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 032 324 85 31 zu melden.