Einbahnverkehr und Sperrzone am Bahnhof Bern :  SBB bringen Ampeln für Pendler

Bern, morgens um halb acht. Der Zug aus Zürich fährt ein, und Hunderte Pendler ergiessen sich aufs Perron. Reisende in die Gegenrichtung drängen ebenfalls auf den Bahnsteig – in wenigen Minuten fährt ein anderer Zug in Richtung Zürich und weiter in die Ostschweiz.

Das Gedränge rund ums Nadelöhr der Auf- und Abgänge bei den Gleisen 3 und 4 ist den SBB ein Dorn im Auge. Um Pendler schnell zum und vom Perron in die Unterführung zu bringen, testen sie ab morgen ein Ampel-System. Dafür wurden in der Unterführung rund um die Treppe und die Rampe ein leuchtendes Tor angebracht.

Treppen für Ankömmlinge reserviert

Sobald sich die Türen eines einfahrenden Zuges öffnen, wird den Reisenden in der Unterführung mittels roter Ampel und rotem Torbogen signalisiert, die Treppe vorübergehend nicht zu benutzen.

So wird ermöglicht, dass die aussteigenden Passagiere ohne Gegenverkehr schneller in die Unterführung gelangen. Nach zirka 90 bis 120 Sekunden kann die Treppe wieder in beide Richtungen genutzt werden.

Die Rampe indes bleibt während der ganzen Zeit in beide Richtungen passierbar, was die grüne Ampel und der grüne Torbogen signalisieren.

Versuch zu Stosszeiten

Der Versuch dauert mindestens zehn Tage, morgens und abends während der Stosszeiten. Die Wirkung wird durch Sensoren gemessen. Die Anonymität der Reisenden sei aber jederzeit gewährleistet, schreiben die SBB in einer Mitteilung.

Gleichzeitig wird der Bereich am oberen Ende der Treppe als Sperrfläche markiert. Dies soll Wartende davon abhalten, den Treppenbereich zusätzlich zu verstopfen. Auch hier wird elektronisch gemessen. Die Sperrfläche bleibt bis Ende Jahr.

Solange bleiben auch die Richtungspfeile in der Unterführung, die bereits seit Sommer den Pendlerstrom lenken sollen. Danach soll entschieden werden, ob die Massnahme nützlich ist oder nicht. Die Bilanz zur Halbzeit fiel ernüchternd aus (Blick.ch berichtete). (ent)