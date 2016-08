Monte Rosa Wechte: Das ist das gefährliche an den Schneewechten

Am Sonntag um 7 Uhr sind am Monte Rosa drei Schweizer ums Leben gekommen. Die Bergsteiger waren mit einer Wechte auf rund 4400 Metern Höhe rund 800 Meter in die Tiefe gestürzt. «Es war eine aussergewöhnlich grosse Wechte», sagt Kurt Winkler, Lawinenwarner beim Institut für Schnee- und Lawinenforschung, zu BLICK.

Wechten entstehen, indem der Wind Schnee hinter eine Geländekante transportiert und ablagert. Winkler: «Dieses hochgelegene Plateau am Monte Rosa, wo der Wind darüber fegt, ist prädestiniert für die Bildung von Wechten.»

Diese Wechte sei nicht innert ein paar Tagen entstanden, sagt Winkler. «Bis eine Wechte eine solche Dimension erreicht, braucht es relativ lange.» Wechten könnten jederzeit abbrechen, das Klima habe darauf keinen Einfluss.

Wahre Grösse meistens nicht zu erkennen

Die Schneeablagerungen sind daher heimtückisch. Zu sehen sind sie oft nur von unten. Winkler: «Wenn man drüber läuft, ist die wahre Grösse der Wechte meistens nicht zu erkennen.»

Die drei Leichen können noch nicht geborgen werden. Bergretter Simone Bobbio, zu BLICK: «Eine Bergung ist zu gefährlich. Die Leichen sind von Geröll verschüttet worden. Weil noch mehr herunter kommen könnte, müssen wir warten, bis es kälter wird.»

Am 6. März 2002 war die erfolgreiche Marathon-Läuferin Franziska Rochat-Moser (†35) bei einem Bergunfall getötet worden. Auf einer Skitour oberhalb Les Diablerets VD brach unter ihr und zwei Freunden eine Wechte und riss sie rund 500 Meter in die Tiefe. Der Wechten-Abbruch löste zudem eine Lawine aus, welche die Frau des Starkochs Philippe Rochat verschüttete. (gf/noo)