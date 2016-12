Dora Tribolet (60) führt seit 22 Jahren einen Kiosk in Biel BE :  «Von mir aus kann es ewig so weitergehen»

Die Schweiz ist im Lotto-Fieber: Zum 47. Mal in Folge hat am Samstagabend niemand den Jackpot geknackt – gigantische 64,3 Millionen Franken sind mittlerweile im Schweizer Lotto-Topf. Für Kioskbesitzerin Dora Tribolet (60) ist schon der Hype um die sechs Richtigen ein Hauptgewinn: «Von mir aus kann es ewig so weitergehen», sagt die Bielerin.

Seit 22 Jahren betreibt sie ihren Laden an der Aegertenstrasse – so einen Lotto-Irrsinn hat sie noch nie erlebt. «Ich habe dreimal so viele Kunden, die spielen. Jedes Grossmüeterli füllt mittlerweile einen Schein aus», sagt Tribolet. Auch sie macht regelmässig ihre Kreuze: «Mehr als 50 Franken habe ich aber bisher nie gewonnen.»

Endlich wieder Leben im Laden

Mehr als über die Einnahmen freut sich die Kioskbesitzerin aber vor allem über die Gesellschaft im Laden: «Hier ist jetzt richtig Leben in der Bude.» Die Gespräche mit den Kunden drehen sich natürlich im Moment vor allem um ein Thema: den Hammer-Jackpot. «Jeder erzählt mir, was er mit dem Gewinn machen würde. Die meisten träumen davon, nicht mehr arbeiten zu müssen, oder wollen grosse Reisen machen», sagt Tribolet.

Ob dieser Traum bald für einen glücklichen Schweizer in Erfüllung geht, wird sich schon heute Abend zeigen: Bis 19 Uhr kann noch bei allen Lotto-Annahmestellen getippt werden, dann kommt aus, ob der Jackpot ein 48. Mal stehen bleibt.