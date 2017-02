Die Buben spielten mit einem Föhn :  In dieser Badewanne starben Abdulah und Mubarak

Das Drama ereignete sich am Sonntagabend in Kehrsatz BE: Wie immer badet die Somalierin Luul Yusuf ihre acht Kinder. Mit ihrer zehnköpfigen Familie leben Luul Yusuf und ihr Mann in einer 5-Zimmer-Wohnung, gebadet wird deshalb etappenweise.

«Als meine mittleren Söhne fertig waren, wollten sie noch etwas länger bleiben», sagt die aufgelöste Mutter zu BLICK. «Ich musste schnell ins andere Badezimmer und sagte, ich sei gleich zurück. Ich mache mir grosse Vorwürfe.»

Die Kinder hatten keine Chance

Ein paar Minuten der Unachtsamkeit führen zum Unglück: Als die Mutter weg ist, greifen die badenden Söhne Abdulah (†7) und Mubarak (†6) zum eingesteckten Föhn, vermutlich, um damit zu spielen. Rund fünf Minuten später findet Luul Yusuf ihre Kinder reglos in der Badewanne.

Als die alarmierten Rettungskräfte anrücken, sind die Jungen schon nicht mehr ansprechbar. Trotz aller Massnahmen sterben der Erstklässler und der Kindergärtler an den Folgen des Stromunfalls noch am selben Abend im Spital.

«Sie sind jetzt im Himmel»

Weiter kann Luul Yusuf nicht erzählen, sie bricht erneut in Tränen aus. Verwandte und Freunde der eriträischen und somalischen Gemeinde versuchen, sie zu trösten. Über zwanzig Besucher befinden sich in der Wohnung, laufend kommen neue dazu.

Tringiya, eine Freundin der Familie, erzählt BLICK: «Meine Kinder waren die Gspändli der Jungs. Ich habe ihnen erklären müssen, dass sie jetzt im Himmel sind.» Weiter sagt sie: «Sie sind tieftraurig und können nicht fassen, dass Abdulah und Mubarak nicht mehr zum Spielen kommen.»