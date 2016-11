Die besten Job-Chancen :  Lehrer und Mediziner braucht die Schweiz

Nirgends ist es für Hochschulabsolventen derzeit einfacher, eine Stelle zu finden, als im Klassenzimmer, schreibt die «Schweiz am Sonntag» heute. Eine Befragung des Bundes von über 31'000 Hochschulabsolventen hat gezeigt, dass nur 0,8 Prozent der Neu-Lehrer ein Jahr nach Abschluss ihrer Ausbildung ohne feste Stelle dastehen. Die Quote dürfte in Zukunft sogar noch weiter sinken. In den nächsten 10 bis 15 Jahren werden Zehntausende Lehrer pensioniert.

Mehr Mühe einen Job zu finden, haben hingegen Absolventen einer Universität (4,6 Prozent) oder Fachhochschule (3,9).

Bemerkenswert sind die Unterschiede derweil zwischen den Universitäten, schreibt die «Schweiz am Sonntag». Absolventen der HSG St. Gallen oder ETH Zürich hätten weniger Mühe auf dem Arbeitsmarkt als jene der Universität Lugano oder Genf. «Das hat nichts mit der Qualität der Ausbildung zu tun», sagt Michael Hengartner, Rektor der Universität Zürich zur Zeitung. Entscheidend sei die Fachrichtung. Tatsächlich zeigen sich hier deutliche Unterschiede. Arbeitslose Mediziner (0,4 Prozent) gibt es kaum, grössere Probleme, schnell eine Stelle zu finden, haben hingegen Jus-Studenten (4,7) oder Sozial- und Geisteswissenschafter (6,3). (stj)