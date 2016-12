Chauffeuse (55) leistete beim Berner Massencrash Erste Hilfe :  «Ruft mehr Ambulanzen!»

Regina Käsermann (55) arbeitet bei der Firma Betax, die auf Rollstuhl- und Liegetransporte spezialisiert ist, als Chauffeuse. Am Samstagmorgen war sie mit ihrem Fahrzeug von der Betax-Zentrale in Bümpliz-Oberbottigen BE auf dem Weg zum Spital Sonnenhof in Bern, um eine Patientin abzuholen. Zu BLICK sagt sie: «Die Sonne schien sehr grell. Ich dachte noch: Ui, das wird gefährlich.»

Kaum hatte sie das gedacht, sah sie auf der A6 bei der Ausfahrt Wankdorf vor sich mehrere Autos auf der Autobahn stehen. Ein Mann sass einige Meter davon entfernt auf dem Asphalt. Regina Käsermann erkannte sofort den Ernst der Lage. «Das war ein grober Unfall. Ich hielt an und stellte den Warnblinker an.»

Zwar hatte bereits jemand die Polizei und Ambulanz alarmiert. Regina Käsermann rief aber ihr Geschäft an, um ihre Mitarbeiter über den Unfall zu informieren und diese aufzufordern: «Ruft noch mehr Ambulanzen!»

Die Chauffeuse zog sich ihre orange Warnweste über und kümmerte sich um den Mann am Boden. Er hatte Kopfverletzungen und das Bein gebrochen.

«Der Airbag war zerplatzt, der Sitz kaputt»

Auch eine Krankenschwester vom Spital Sonnenhof war anwesend. Zusammen schauten sie in die Fahrzeuge, um zu entscheiden, wer als Erstes Hilfe brauchte.

In einem Auto entdeckte Regina Käsermann eine Autofahrerin, die eingeklemmt war. «Der Airbag war zerplatzt, der Sitz kaputt.» Regina Käsermann reichte der verletzten Frau die Hand und redete ihr gut zu. Käsermann: «Ich sagte, dass schon bald Hilfe komme und sie ruhig atmen soll.»

Einen solchen Unfall hat Regina Käsermann noch nie erlebt. Zu BLICK sagt sie: «Es war strub.» Trotz der Aufregung: Nach rund einer Stunde setzte sie sich wieder in ihr Auto, um ihre Arbeit fortzusetzen.