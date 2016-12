Bei Kandersteg BE :  Zwei Bergsteiger tot aufgefunden

Bei einer Suchaktion im Bereich des Gamchigletschers bei Kandersteg BE zwei sind heute zwei Bergsteiger leblos aufgefunden worden. Die beiden Männer waren am Abend des Vortages bei der Kantonspolizei Bern als vermisst gemeldet worden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ersten Erkenntnissen zufolge waren die zwei Männer am Mittwochmorgen von der Blüemlisalphütte her zu einer Bergtour aufgebrochen. Beim Aufstieg zum Morgenhorn stürzten die Bergsteiger aus noch unbekannten Gründen mehrere hundert Meter in die Tiefe.

Suchaktion eingeleitet

Nach Eingang der Vermisstmeldung wurde umgehend eine Suchaktion eingeleitet, schreibt die Polizei. Diese musste gegen Mitternacht aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen unterbrochen werden.

Im Einsatz standen neben Gebirgsspezialisten der Kantonspolizei Bern ein Rega-Team mit einem Helikopter sowie Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz.

Die formelle Identifikation der Verstorbenen sei noch nicht erfolgt, es bestünden jedoch konkrete Hinweise auf deren Identität, heisst es. Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Ermittlungen zur Klärung der genauen Umstände des Bergunfalls aufgenommen. (bau)