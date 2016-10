SRF-Sendung «Happy Day»: Antonija Viscek (64) gewinnt eine Million

Sie ist bei der samstäglichen SRF-Sendung «Happy Day», die einige Pannen und einen umstrittenen Blackface-Witz hatte, beinahe untergegangen: Die Millionen-Gewinnerin Antonija Viscek (64) aus Gerlafingen SO. «Ach, das macht mir gar nichts aus», grinst die pensionierte Übersetzerin, die BLICK am Sonntagmorgen besuchen durfte. «Der Rummel ist trotzdem sehr gross.»

Schon kurz nachdem in der Sendung am Drehrad ihr Name auftauchte, bekam Antonija Viscek die ersten Reaktionen. «Wir kamen gar nicht richtig dazu, den Champagner zu trinken. Wir haben erst später bis um 3 Uhr nachts gegügelet», sagt ihr Ehemann Franc (59), ein Maschinentechniker. Alle wollten gratulieren. Die beiden erwachsenen Kinder (40 und 44) des seit 21 Jahren verheirateten slowenisch-schweizerischen Paares. Ihr Enkel (8). Freunde. Bekannte. Und auch der direkte Nachbar, dem vor Kurzem acht Kuhglocken geklaut wurden und über den BLICK auch berichtet hatte. «Jetzt können wir ihm ja eine schöne Glocke schenken», sagt Antonija Viscek und lacht.

«Wir hatten eine sehr harte Zeit»

Lachen konnte die 64-Jährige in letzter Zeit gar nicht. Denn: Im Januar dieses Jahres verstarb ihr Schwager und im März auch noch ihre Mutter. «Wir hatten eine sehr harte Zeit», so Antonija Viscek. Auch finanziell seien sie und ihr Mann bis zu diesem «Happy Day»-Gewinn nicht auf Rosen gebettet gewesen. «Ich sage es offen: Wir haben Hypothek- und Steuer-Schulden. Und sind jetzt sooo froh, dass wir diese Million gewonnen haben! Dabei kaufen wir gar nicht viele Lose.»

Vom gewonnenen Geld will das Ehepaar seine Schulden abzahlen, sich einen «normalen» Mercedes kaufen und das alte Häuschen renovieren. «Wir wollen aber nichts überstürzen», sagt Franc Viscek, der am Montag «wieder ganz normal zur Arbeit» geht. «Nicht, dass wir schon bald wieder kein Geld mehr haben», grinst er. Einen Wunsch jedoch will sich seine Frau schon bald ermöglichen: «Ich bin sicher über ein halbes Jahr nicht mehr zum Coiffeur gegangen», so Antonija Viscek. «Jetzt kann es mir endlich, endlich wieder leisten.»

Wie das Ehepaar reagiert hat, als Röbi Koller (58) die eine Million Franken überbracht hat, sehen Sie in der nächsten «Happy Day»-SRF-Sendung vom 10. Dezember 2016.