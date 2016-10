Ungarische Musiker sagen Auftritt aus Angst vor Schilthornbahn ab

In Mürren im Berner Oberland war am Samstagabend ein Konzert des bulgarischen Trios Sacralissimo angesagt. Doch wer sich zum geplanten Veranstaltungsort in der reformierten Kirche begab, fand an der Eingangstür nur einen Zettel vor: «Konzert abgesagt» – Gründe wurden keine genannt.

Wie die «Jungfrau Zeitung» gestern berichtete, hatten es zwei der drei Musiker mit der Angst zu tun bekommen, als sie in Stechelberg feststellten, dass sie mit der Seilbahn nach Mürren gelangen sollten. Sänger und Organisator Dilian Kushev: «Dafür ist mir mein Leben zu teuer. Ich hatte Angst.» Auch Pianist Manol Paskalev habe sich geweigert, in die Schilthornbahn zu steigen. «Vielleicht ist das für Schweizer und Touristen normal, aber für uns war es absolut unmöglich», sagt Kushev.

Dem Opernsänger steckt noch der Schreck über einen Zeitungsbericht vom September in den Knochen. Damals mussten wegen einer Panne am Mont-Blanc-Massiv 33 Touristen über Nacht in einer Seilbahn ausharren.

Kushev nennt aber auch andere Gründe für die Absage. Er habe zu spät realisiert, dass er mit dem Konzert ein Minusgeschäft einfahren würde. Ausserdem sei der Transport in die Kirche von Mürren auch für das Klavier und das restliche Equipment unzumutbar gewesen.

Der Musiker sieht ein, dass er dies alles zu spät bemerkte. «Das war mein Fehler», sagt er. Doch er würde sich auf der Homepage von Mürren einen deutlichen Hinweis wünschen, dass die Anreise nur durch die Luft möglich ist, wie er erklärt. (noo)