Ampeln am Bahnhof in Bern :  «Jetzt werden sogar Fussgänger bevormundet!»

Die SBB tüfteln wieder am Bahnhof Bern rum. Nachdem die farbigen Richtungstrenner in der Unterführung kaum von den Fussgängern beachtet wurden, testen die SBB auf der Rampe und der Treppe zu den Perrons leuchtende Ampeln.

Während den Stosszeiten signalisieren neu leuchtende Torbögen und farbige Ampelsignale, wie man zum Perron kommt: Via Rampe – die Treppe ist neu für ankommende Passagiere reserviert (Blick.ch berichtete).

Ziel der Fussgänger-Lenker ist es, dass aussteigende Passagiere ohne Gegenverkehr schnell in die Unterführung gelangen. Die Signalisation dauert nach Zugsankunft 90 bis 120 Sekunden, wird manuell gesteuert und soll vorerst nur für den Zugang zum Perron der Geleise 3 und 4 verwendet werden.

Als zusätzliche Massnahme wurde der Perronbereich zwischen Treppe und Rampenbrüstung als Warteverbots-Zone definiert. Gelbe Bodenmarkierungen sollen wartenden Reisenden aufzeigen, dass man in diesem «Nadelöhr» nicht stehen darf.

Die ersten Pendler, die mit den grellen Farben heute früh gelenkt wurden, sind nicht überzeugt von der Lösung: «Ich weiss nicht, ob das funktioniert», sagt ein Berner zu Radio Energy Bern. «Ich komme mir vor wie ein Schaf auf dem Weg zur Schlachtbank!», sagt ein anderer und empört sich, dass man sogar beim Laufen nun bevormundet werde. Lob gibts hingegen von einer St. Gallerin, die heute früh in Bern ankam: «Ich finde das eigentlich noch super.»

«Schon recht farbig»

Auch die SBB scheinen nicht ganz von ihrer Lösung überzeugt zu sein: Elektronische Sensoren sollen mit Zahlen aufzeigen, ob die Richtungstrenner von den Pendlern beachtet wurden oder nicht. Völlig anonym, wie die Bundesbahnen in einer Mitteilung erklären.

«Am Ende muss man sich das anschauen, wenn die ganze Bahnhofsunterführung mit Richtungstrennern ausgestattet ist», erklärt SBB-Mediensprecher Christian Ginsig heute in Bern. Er selbst habe Reisende gesehen, die sich nicht an die signalisierte Laufrichtung hielten. Ob der Pilotversuch weitergeführt werde, entscheide am Ende auch die Gesamtoptik: «Wenn dann an jedem Perron grüne und rote Farben leuchten, sieht es schon recht farbig aus.»

Der Versuch soll voraussichtlich bis Ende Jahr laufen. Sollten die Versuche mit Einbahnverkehr und Sperrbereich erfolgreich verlaufen, ist mit einer definitiven Einführung im Bahnhof Bern nicht vor Mitte 2017 zu rechnen. (pma)