Bergunfall Zwei erfahrene Bergsteiger am Matterhorn in den Tod gestürzt

BERN - BE - Zwei erfahrene italienische Bergsteiger sind am Donnerstag am Matterhorn tödlich verunglückt. Die 36 und 39 Jahre alten Männer wurden in 3800 Metern Höhe von einem Steinschlag getroffen und 300 Meter in die Tiefe gerissen.