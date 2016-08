Tschechischer Alpinist stürzt am Eiger rund 150 Meter in die Tiefe

Bergunfall Alpinist stürzt am Eiger rund 150 Meter in die Tiefe

LAUTERBRUNNEN - BE - Ein 29-jähriger tschechischer Alpinist ist am Eiger rund 150 Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen. Seine Leiche wurde am Donnerstagabend geborgen, nachdem er vermisst gemeldet worden war.