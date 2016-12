Bergunfall 52-jähriger Wanderer in Zermatt tot aufgefunden

ZERMATT - VS - Ein 52-jähriger US-Amerikaner ist am Montag neben einer Skipiste oberhalb von Zermatt VS tot aufgefunden worden. Er war auf einem gesperrten Wanderweg unterwegs, als er den Halt verlor und etwa 150 Meter in die Tiefe stürzte.