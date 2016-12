Bergunfälle Rentner wird bei 100-Meter-Sturz vom Moléson schwer verletzt

BULLE - FR - Ein Mann ist am Freiburger Moléson 100 Meter in die Tiefe gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Sein Leben ist nicht in Gefahr, wie die Kantonspolizei Freiburg am Donnerstag mitteilte.