Beim Wandern in Vorarlberg 14jährige Schweizerin stürzt Böschung hinunter -tot!

BREGENZ - Es sollte ein Wanderausflug im österreichischen Vorarlberg mit der ganzen Familie werden. Aber dieser endete in einer Tragödie: Eine 14jährige Schweizerin lehnte an ein Holzgeländer, als dieses brach. Das Mädchen stürzte eine rund 18 Meter hohe, felsdurchsetzte Böschung hinunter in den Tod.