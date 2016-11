Basler stehen auf Dreier :  9 brisante Fakten über die Schweizer im Bett

1. «Ménage à trois» in Basel

Am Rhein geht es ordentlich zur Sache. 29 Prozent der befragten Basler geben an, dass sie einen Dreier hatten. Grundsätzlich ist der Sex zu dritt eher ein Männerding: Schweizweit betrachtet, haben rund 22 Prozent der Männer damit Erfahrung, bei den Frauen sind es knapp 14 Prozent.

share share

2. Büro als Partnervermittlung

Beinahe 40 Prozent der Deutschschweizer finden ihre Sexualpartner bei der Arbeit. Deine Chance! Du kannst verlegen nach links schauen und versteckte Avancen machen. Etwa so.

share share

3. Jungs wollen nicht nur das Eine

Nein, nicht die zwanzigjährigen Jungs erachten Sex als äusserst wichtig. Sex ist für die 45 bis 54-Jährigen am bedeutensten. Nur etwa ein Drittel aller unter 25-Jährigen erachtet Sex als sehr wichtig.

share share

4. Thurgauer Hintertürchen

Mehr als die Hälfte aller Erwachsenen in der Schweiz haben mindestens schon einmal Analsex ausprobiert. Vor allem in der Westschweiz ist der Analakt besonders populär. Im deutschen Part der Schweiz sind die Thurgauer die grössten Fans des Hintertürchens. «Hemmer Hemmer?!»

share share

5. Basler sind die grössten ...Selbstbefriediger

Im Kanton Basel Land praktizieren am meisten der Befragten Selbstbefriedigung. 96 Prozent der Befragten gaben an, dass sie auch gerne selbst Hand anlegen.

share share

6. Sex im Stroh

Warum soll man das Bett vorziehen, wenn es auch im Stroh, auf der Weide, in einem Hinterhof, auf einem Aussichtsturm oder irgendwo sonst im öffentlichen Raum geht. In Ob- und Nidwalden geben 65 Prozent der Befragten an, dass sie sich auch schon unter freiem Himmel vergnügt haben. Gleich danach folgen die Städte Basel und Zürich.

share share

7. Kein One-Night-Stand im Glarnerland

Im Kanton Glarus kennt man sich. Dass es im Glarnerland am wenigsten schnelle und anonyme Nummern gibt, ist deshalb verständlich. Nur rund vier von zehn Befragten gaben an, schon einmal einen One-Night-Stand gehabt zu haben.

share share

8. Tinder

Die Romands sind auch bei Online-Dating-Apps viel offener. Knapp jeder Vierte nutzt diesen Kommunikationsweg. Bei den Deutschschweizern sind es 21 Prozent. Hier ein Symbol-Gif, wie Frauen tindern ...

share share

... und wie Männern tindern.

share share

9. Die Nacht vergessen

Du hast zwei Gin Tonic zu viel getrunken und bist neben einem «Look-alike Thomas Gottschalk» aufgewacht? Du bist nicht alleine. Rund 40 Prozent der Männer und gar 66 Prozent der Frauen haben schon eine letzte Nacht bereut. Grund Nummer eins für die Frauen: Der Sex war schlecht. Du am Morgen danach.