Zugedröhnter Lenker trug nur Netz-Oberteil :  Baselbieter (41) hatte mehr Stoff im als am Körper

Mit Kokain, Amphetamin und THC vollgepumpt ist ein Toyota-Fahrer mit Wohnsitz im Baselbiet in Grenzach (D) von der Polizei erwischt worden. Als diese den 41-Jährigen am Sonntag kontrollierte, trug er nur gerade ein Netzoberteil – in seinen Boxerhorts, die im Wagen lagen, fand die Polizei acht Gramm Marihuana.

Bei einer Verkehrskontrolle am späten Abend auf der Basler Strasse habe der Mann drogentypische Auffälligkeiten gezeigt, teilte das Polizeipräsidium Freiburg mit. Er musste deshalb einen Schnelltest absolvieren, der auf die drei Betäubungsmittel positiv reagierte.

Der Mann wurde darauf vorläufig festgenommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach Abklärungen sowie der Zahlung einer Sicherheitsleistung in ungenannter Höhe wegen des Wohnsitzes im Ausland durfte der Fehlbare dann wieder gehen – ohne das Gras. Er werde verzeigt, hiess es weiter. (bau/SDA)